Трамп на переговорах предлагал Ким Чен Ыну пойти ва-банк – СМИ

Лидер Северной Кореи надеялся договориться об отмене санкций, но отказался заморозить ядерные программы

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: AFP

Трамп на переговорах предлагал Ким Чен Ыну пойти ва-банк – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a8/252/5c77a82527e93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a8/252/5c77a82527e93.jpg 2019-03-01T10:28:00+02:00 США Лидер Северной Кореи надеялся договориться об отмене санкций, но отказался заморозить ядерные программы

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном требовал от Пхеньяна полной денуклеаризации, сообщил журналистам представитель Госдепартамента на условиях анонимности.

Он сказал, что Северная Корея хотела получить "много-много миллиардов долларов за счет отмены санкций", в то время как сама "не хотела полного замораживания программ, касающихся своего оружия массового уничтожения".

"Президент в ходе дискуссий призвал северных корейцев идти дальше. Президент призвал председателя Кима пойти ва-банк. И мы собирались..., мы были готовы пойти ва-банк", – сказал чиновник.

В четверг глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил журналистам, что Ким Чен Ын на переговорах вступил с "реалистичным предложением" – осуществить "полный демонтаж всех производственных мощностей в районе Йонбеня в присутствии американских экспертов". В Йонбене расположен ядерный научно-исследовательский центр и реактор Северной Кореи.

В то же время, как отметил представитель Госдепа, проблема в том, что комплекс в Йонбене состоит из более чем 300 различных объектов.

"То, что северные корейцы предложили нам, было закрытием части йонбеньского комплекса", – заявил он.

По его словам, на рабочем уровне стороны также не пришли к единому мнению, что из себя должна представлять денуклеаризация.

"Мы не слишком сблизили позиции на этом саммите, но нас обнадеживают возможности, которые нас ожидают", - подчеркнул американский дипломат.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели серьезные дискуссии в ходе второго саммита в Ханое. Как отметил глава МИД КНДР Ли Ен Хо в четверг в ходе экстренного брифинга для узкого круга журналистов, северокорейская делегация в ходе переговоров сделала США реалистичное предложение.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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