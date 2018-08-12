Трамп на присяге хотел заменить Библию своей книгой

Он планировал приносить президентскую присягу на книге о бизнесе

Президент США Дональд Трамп собирался принести президентскую присягу на своей книге о бизнесе. Об этом сообщает Slate.

Издание ссылается на книгу бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман. В ней она рассказывает о том, как сотрудничала с нынешнимамериканским лидером. Она занимала пост директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением.

Она пишет, что перед инаугурацией Трамп захотел заменить книгу, на которой вступающий в должность глава государства клянется защищать интересы своей страны.

"Он спросил меня: "Омароса, что ты думаешь о том, что я принесу присягу на "Искусстве сделки"?" – пишет бывшая сотрудница аппарата.

Женщина переспросила его, собрался ли он заменить собственной книгой Библию, на что Трамп ответил утвердительно. ""Искусство сделки" – бестселлер!" – якобы сказал он.

Она утверждает, что таким образом глава государства планировал увеличить продажи своей книги, а также получить артефакт в виде "памятной копии".

Напомним, ранее президент США заявил своим сторонникам, что королева Елизавета II заставила его ждать во время его первого официального визита в Великобританию.

Выступая на собрании, Трамп заявил, что прибыл на встречу с "невероятной королевой" на 15 минут раньше и раскритиковал "фейковые, отвратительные новости", в которых утверждалось, что он был единственным, кто опоздал на встречу.

Также президента США поймали на поедании бумаги.