Трамп на распутье: будут ли США бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

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Атака йеменских террористов на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии потрясла мир. Разумеется, шок от случившегося был не сопоставим с реакцией на атаки Аль-Каиды на США 11 сентября 2001 года. Однако вполне достаточным для того, чтобы рекордно взвинтить цены на нефть и заставить мир снова говорить о бессилии мирового порядка перед угрозами терроризма. И пока одна часть населения планеты ломает головы над тем, как вообще стала возможной такая атака, вторая задается вопросами, какой будет реакция саудитов и, главное, их союзников американцев, а также что будет с ценами на "черное золото" в ближайшей перспективе.

Хуситы VS саудиты. Краткая, но насыщенная история взаимоотношений

Вкратце напомним предысторию и хронологию событий. Взаимоотношения Саудовской Аравии и Йемена (точнее, двух Йеменов – до 1990 года страна была разделена на Северный и Южный Йемен) никогда не были простыми. На протяжении многих десятилетий в обоих йеменских государствах опасались (и небезосновательно) доминирования и вмешательства саудитов во внутренние дела стран. И с той или иной степенью успешности с этим доминированием боролись.

Впрочем, в начале нынешнего века отношения улучшились. Настолько, что саудиты помогали легендарному президенту Йемена Али Абдалле Салеху (легендарному потому, что именно ему удалось объединить два государства) бороться с мятежом хуситов (военизированной группировкой шиитов), вспыхнувшим в Йемене в 2004 году. Альянс был в определенной мере неизбежен. Потому как хуситы "мутили воду" не только на севере Йемена, но и на сопредельных южных территориях Саудовской Аравии. А в 2009 году вовсе атаковали пограничные заставы саудитов.

Салех при поддержке сильнейшего государства региона – Саудовской Аравии – на протяжении нескольких лет довольно успешно подавлял очаги мятежа. Но тут случилось непредвиденное. А именно – в январе 2011 года, когда в Йемен, как и во многие другие страны региона, пришла "арабская весна". То есть революция. В результате народных протестов президент страны Али Абдалла Салех был вынужден передать власть вице-президенту Хади и, получив официальные гарантии непреследования, удалился на заслуженный отдых.

Хади оказался слабым главой государства, не способным противостоять мятежникам. Тем более, что в процессе революции их позиции укрепись. Уже через пару лет страна сегментарно контролировалась правительственными войсками, хуситами, сепаратистами и т.д. И тут на сторону хуситов встал потерявший власть, но не поддержку в стране экс-президент Салех. Это решило дело, и хуситы очень быстро взяли под контроль большую часть государства.

Это никак не могло понравиться Саудовской Аравии. Формирование "под брюхом" радикального шиитского государства с прогнозируемым влиянием на него заклятого врага – Ирана – никак не входило в планы Эль-Рияда. Напомним, что Иран – шиитское государство, антагонист в регионе Саудовской Аравии (саудиты – сунниты). Потому в 2015 году Саудовская Аравия оперативно слепила коалицию из десяти арабских государств. У хуситов не было шансов. Даже при поддержке Ирана. Коалиция "огнем и мечом" (а точнее, авиацией и ракетами) прошлась по Йемену, оставив от укрепившегося было режима выжженную землю. А равно выжженная земля осталась на территориях, по которым были нанесены авиаудары: при планировании операций саудиты не очень заморачивались насчет безопасности мирного населения на "освобождаемых" территориях. В итоге – огромное число пострадавших. Мирных жителей, в том числе детей, в ходе действия коалиции было убито на порядок больше, чем, собственно, хуситов. Это дало основание генсеку ООН Пак Ги Муну внести коалицию в черный список террористических группировок, нарушающих права детей. А главное, убедило хуситов в том, что и они в своей борьбе имеют право действовать не избирательно и любыми методами (впрочем, и до вторжения коалиции у них с этим проблем не было).

К 2019 году, благодаря вмешательству ООН, ситуация в стране, можно сказать, стабилизировалась. Очаги мятежа остались, но это был уже не контроль над большей частью территории страны. В июне Саудовская Аравия заявила о намерении вывести войска из Йемена, несмотря на то, что с начала года неоднократно нарушался режим прекращения огня и возникали локальные бои между правительственными войсками и хуситами. Однако ночь с 13 на 14 сентября стала очередной точкой бифуркации: хуситами были атакованы предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Атака дронов

В ночь с пятницы на субботу с помощью дронов атакованы предприятия по переработке нефти в городе Абкайке и нефтеперерабатывающий завод в Хурайсе. Удары были нанесены по десульфуризационным колоннам и вакуумным газовым сепараторам, что вызвало грандиозный пожар.

В течение нескольких часов пожар был потушен, еще несколько часов пошло на оценку ущерба – нанесенного и потенциального. Выяснилось, что Саудовская Аравия вынуждена в результате удара сократить добычу нефти более чем в два раза, впрочем, ненадолго. Сокращение составило 5% мировой добычи нефти.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы. Заявившие при этом, что у них есть оружие, способное поразить любой объект в Саудовской Аравии, причем объекты нефтяной промышленности они считают самыми подходящими для этого дела.

Этой информации хватило, чтобы все выходные, когда нефть не торговалась, мир ждал "нефтяного армагеддона". И правильно, в принципе, ждал: в понедельник утром цены на нефть побили рекорд роста (более 12%), державшийся с 1991 года, то есть со времени операции "Буря в пустыне". Чуть позже, правда, откатили и застыли в немом ожидании саудитов и их союзников – США.

Во всех непонятных случаях…

Американцы первым делом "успокоили" взвинтившиеся цены, открыв свои резервы. Вторым же намекнули, что подозревают в организации атак Иран. "Да, похоже на то", – ответил на вопрос о возможной причастности Тегерана к атаке Дональд Трамп. Добавив, впрочем, что расследование атаки продолжается.

Более категоричным был госсекретарь Майк Помпео. "Иран причастен к более чем 100 атакам на Саудовскую Аравию, в то время как Рухани и Зариф говорят о дипломатии. Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии. Никаких доказательств причастности Йемена к атакам нет", – сказал Помпео.

Косвенно обвинила Иран в атаках и Саудовская Аравия. Так, на пресс-конференции в понедельник представитель коалиции Турки аль-Малики отметил: "Есть свидетельства, указывающие на то, что нападение на нефтяные объекты совершено не из Йемена, как заявили хуситы, а использованное при атаке на Aramco оружие – иранское". А позже появилась информация из неназванных источников в Вашингтоне, что атаки производились с территории Ирана. Собственно, потому средства ПВО Саудовской Аравии, контролирующие подлет с юга, то есть с территории Йемена, и не смогли их отразить.

Красноречивее же любых заявлений стало вступление Саудовской Аравии в среду, 17 сентября, в международную коалицию по безопасности на море. Коалиция, возглавляемая США, в теории призвана обеспечивать безопасность и гарантировать свободную международную торговлю в регионе. На практике же она носит откровенно антииранский характер и всасывает в себя, как пылесос, всех пострадавших от агрессивных действий Тегерана. Так, после задержания Корпусом стражей исламской революции Ирана в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena Impero в коалицию вошла Великобритания. Теперь пришел черед Саудовской Аравии.

Тем временем США привели войска в боевую готовность, что дало повод СМИ говорить о готовящемся "ударе возмездия". Разумеется, по Ирану.

Тегеран вину не признает

Тегеран тем временем все обвинения отрицал. При этом, действительно, открытым остается вопрос, зачем Ирану вообще была нужна такая атака. Тем более перед встречей Трампа с президентом Ирана Хасаном Рухани, ожидавшейся на полях Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября. И тем более после демонстративного увольнения Трампом одного из самых непримиримых "врагов" Ирана, советника президента США по безопасности Джона Болтона.

Одна из версий, озвученных западными СМИ, предполагала, что с помощью атак перед встречей Иран хотел сделать США сговорчивее. Дескать, Тегеран продемонстрировал Вашингтону, что имеет в арсенале разнообразные и не очень приятные для американцев и их союзников способы повлиять на ситуацию.

"Я не думаю, что Иран заинтересован в такой масштабной провокации, способной поставить страну на грань большого военного противостояния с США. Они, конечно, настаивают на сохранении существующего договора. И, конечно, перманентно демонстрируют в регионе свою военную мощь. Но все же есть красные линии, за которые, полагаю, они не готовы выходить. Вряд ли пошли бы на такой серьезный шаг, как атака нефтяных заводов Саудовской Аравии, чтобы давить на США. Скорей всего, мы имеем дело с самоуправством хуситов, которые, надо понимать, вовсе не контролируются Ираном на 100%. Возможно также, руками хуситов действовали какие-то трети силы, заинтересованные в конфликте", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Решение за Трампом

Очевидно, что хуситы, учитывая вышеописанную историю взаимоотношений с саудитами, имели достаточно поводов тщательно подготовить и нанести крайне болезненный для Саудовской Аравии асимметричный удар. Хотя бы в качестве мести за тысячи погибших гражданских в Йемене.

Однако в Вашингтоне уже закусили удила на кодовое слово "Иран" и начали серьезно играть мускулами. Во вторник Майкл Помпео отправился на переговоры в Саудовскую Аравию относительно дальнейших действий. А мир застыл в ожидании ответа на вопрос, будут ли эти действия носить военный характер.

И ответ этот кроется, скорей всего, даже не в ситуации на Ближнем Востоке. Логику действий Белого дома сегодня больше определяют грядущие президентские выборы в США.

Безусловно, учитывая серьезное падание рейтинга Трампа, Белый дом заинтересован в "маленькой победоносной войне". Но проблема в том, что Иран – крайне плохой кандидат для такой войны. В лучшем случае США "завязнет" в Иране не менше, чем в свое время завязли в Ираке – то есть лет на семь-восемь. В худшем, это будет второй американский персональный Афганистан. Разумеется, это понимают в Вашингтоне.

"Конечно, факт атаки дронов на Саудовскую Аравию будет использован против Ирана. Причем безотносительно того, найдут доказательства причастности или нет, – говорит Александр Мусиенко. – Но лишь в том контексте, чтобы усилить давление и заставить Тегеран пойти на отказ от каких-либо ядерных программ. Добиться документального подтверждения такого отказа и согласия Ирана на роль спокойного мирного государства, не угрожающего безопасности региона. Но говорить, что это может повлечь военное противостояние между США и Ираном, преждевременно", – отмечает эксперт.

Косвенно этот вывод подтверждает и сдержанная реакция Трампа, в других случаях не особо следящего за словами. Создается впечатление, что американский президент неожиданно для себя стал перед трудным и неприятным выбором, делать который ему бы очень не хотелось.

"Буквально только что Трамп написал в Твиттере, что требует усилить санкции против Ирана. Я расцениваю это как реакцию американского президента на инцидент, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.- Очевидно, не будет и встречи Трампа с Рухани. Но вот военного ответа, скорей всего, не будет. По крайней мере пока. Как я недавно говорил, в войне с Ираном не заинтересован никто. Но обстановка в регионе настолько накалена, что любое происшествие или инцидент может изменить ситуацию и позицию США", – отметил эксперт.

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