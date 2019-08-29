Трамп на саммите G7 не хотел выделять 20 млн евро на тушение пожаров в Амазонии

Наиболее конструктивным способом содействия было бы координировать действия с правительством Бразилии, - считают в Белом доме

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не соглашался с решением лидеров стран G7 выделить 20 млн евро в качестве помощи в ликвидации лесных пожаров в Амазонии. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Соединенные Штаты Америки готовы помогать Бразилии в ее усилиях по борьбе с этими пожарами и не соглашались на совместную инициативу G7, которая не учитывала обсуждения этой темы с президентом Бразилии Жаиром Болсонару", — приводит его заявление телеканал CNN. "Наиболее конструктивным способом содействия было бы координировать действия с правительством Бразилии", — добавил Марки.

Ранее Трамп заявил, что Болсонару "усердно работает над тушением пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии". По словам хозяина Белого дома, президент Бразилии и его страна "пользуются полной поддержкой США".

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По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть — следствие преднамеренных поджогов.

В понедельник лидеры стран G7 приняли решение выделить 20 млн евро в качестве помощи в ликвидации пожаров. Однако глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что власти Бразилии откажутся от этих средств. По мнению Лоренцони, Бразилия может научить "любую страну" тому, как сохранять леса. Во вторник бразильский лидер уточнил, что мог бы рассмотреть возможность принятия такой помощи только после отказа президента Франции Эмманюэля Макрона от обвинений во лжи в свой адрес.

Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйства Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

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