Трамп на встрече с Лавровым посоветовал России урегулировать конфликт с Украиной

Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым предостерег от вмешательства в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео. Лавров проинформировал президента Трампа о своих обсуждениях состояния двусторонних отношений, — отмечается в тексте. — Президент Трамп предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной".

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

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