Трамп наложил вето на резолюции Конгресса по продаже оружия арабским странам

Трамп считает, что эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и навредят важным отношениям" США с их союзниками и партнерами

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения законодателями.

Трамп считает, что эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и навредят важным отношениям" США с их союзниками и партнерами.

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Согласно американскому законодательству, Минобороны должно уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму 8,1 млрд долларов для "сдерживания иранской агрессии".

В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции. 20 июня эти резолюции были одобрены Сенатом. Палата представителей к настоящему моменту приняла три из них. Именно они подпали под вето президента.

Напомним, что ранее сообщалось о возможности того, что Украина будет покупать в США современное оружие.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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