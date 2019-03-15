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Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Сегодня, 22:32

Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg США Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом американский лидер объявил в пятницу, выступая в Белом доме с заявлением о ситуации на южной границе.

Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации, в том числе министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

"У Конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг — наложить на нее вето", — заявил Трамп.

Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса.

Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе.  Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

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Тег Мексика, граница, резолюция, Трамп, вето

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Источник:

ТАСС

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