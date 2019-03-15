Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом американский лидер объявил в пятницу, выступая в Белом доме с заявлением о ситуации на южной границе.
Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации, в том числе министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.
"У Конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг — наложить на нее вето", — заявил Трамп.
Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.
Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса.
Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.
При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.
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