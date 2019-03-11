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Трамп намерен потратить на стену еще несколько миллиардов долларов

Сегодня, 01:05

Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год

Фото: AFP
Трамп намерен потратить на стену еще несколько миллиардов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg США Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год

Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год. Отмечается, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с конгрессом траты на стену за последние два года, а также на шесть процентов больше тех денег, которые Трамп намеревался потратить после объявления режима ЧП.

Как отмечает агентство, контролирующие палату представителей конгресса демократы скорее всего не согласятся с требованиями Трампа.

С 22 декабря 2018 года в США начался шатдаун из-за отсутствия финансирования госучреждений. Причиной стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказались голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 млрд.

Шатдаун продлился рекордные 35 дней. 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства – до 15 февраля. Конгрессу предоставлен трехнедельный период для согласования долгосрочного проекта бюджетных расходов.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

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Тег строительство, Мексика, граница, Трамп, стена, Дональд Трамп, стена Трампа, Конгресс США

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