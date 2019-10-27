Трамп намерен сделать важное заявление – СМИ

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Президент США Дональд Трамп сегодня, 27 октября, в 09:00 по местному времени планирует сделать важное заявление. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", — говорится в тексте.

Ранее глава страны написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

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В то же время обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение Трампа может касаться операции, которую международная антитеррористическая коалиция якобы провела в Сирии.

"Кажется, связано с ударом на севере Идлиба (граничащая с Турцией северо-западная провинция, – ред.) в Сирии, где силы возглавляемой США коалиции отслеживали особо важную террористическую цель", — написал он.

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Также Рогин подчеркнул, что официального подтверждения данной информации нет, но "ходят слухи, что это может быть (главарь группировки „Исламское государство" Абу Бакр) аль-Багдади".

Напомним, президент США Дональд Трамп в телеобращении из Белого дома к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции выступил с признанием, что безопасность на Ближнем Востоке только пострадала от военных кампаний последней пары десятилетий с участием США.

Кроме того, мы сообщали, что американские власти приняли решение снять санкции, которые были наложены на Турцию в связи с началом военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

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