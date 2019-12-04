Трамп нанес ущерб отношениям Вашингтона с Киевом, но Конгресс США продолжит поддерживать Украину

Однако «с течением времени» этот урон будет компенсирован, убеждены демократы

Фото: REUTERS/Erin Scott

Конгресс США продолжит оказывать решительную двухпартийную поддержку Украине. Об этом говорится в докладе, который был обнародован демократами в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса по итогам расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

С точки зрения авторов отчета, Трамп нанес ущерб отношениям Вашингтона "с ключевым стратегическим партнером" — Киевом. Однако "с течением времени" этот урон будет компенсирован, убеждены демократы. "Украина продолжает пользоваться решительной двухпартийной поддержкой в Конгрессе", — говорится в кратком содержании доклада. В полном виде документ занимает около 300 страниц.

Также в докладе демократы утверждают, что Трамп стал президентом при помощи вмешательства России в выборыи сообщается, что Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против Байдена.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

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В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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