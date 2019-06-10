Трамп наносит ущерб американскому образу жизни – обозреватель The New York Times

По словам журналиста, во время президентства Трампа США стали "холодным и унылым местом"

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Президент США Дональд Трамп разрушает величие своей страны изнутри. Такое мнение высказал обозреватель The New York Times Тимоти Иган.

По его словам, после того, как Трамп стал главой страны, США стали "холодным и унылым местом". А сенаторы-республиканцы вместо того, чтобы отстаивать принципы демократии, лгут и обманывают ради "своего вассала".

"Служить Дональду Трампу – значит потерять чувство собственного достоинства. Ты лжешь для него. Ты прикрываешь его. Ты ненавидишь ради него... Избранные республиканцы сгребают грязь над могилой Конституции", – пишет Иган.

Как считает автор материала, этот процесс начался еще во второй день президентства Трампа, когда он пытался заставить Национальную парковую службу признать, что толпа на его инаугурации была самой многочисленной. После этого Трамп перешел к более крупным целям: судьям, военным, журналистам и чиновникам, благодаря которым США стали моделью компетентности и неподкупности государственных служб.

"Вместе с Уильямом Барром у Трампа появился генеральный прокурор, которому все равно, какой серьезный ущерб он нанесет истине, справедливости и американскому образу жизни. Его роль в качестве главного прокурора страны заключается в проведении "частных вендет" Трампа", – добавляет Иган.

Обозреватель вспоминает случаи, когда в угоду Трампу приходилось поступаться какими-то принципами. К примеру, он вспоминает, как во время визита Трампа в Японию Белый дом захотел "убрать из вида" эсминец USS John S. McCain, чтобы президента не оскорбила фамилия его главного политического оппонента, которая также является синонимом жертвы всей страны во время войны во Вьетнаме. Или же ему показалась возмутительной ситуация, когда во время визита Трампа в церковь в Вирджинии он хотел, чтобы прихожане помолились за жертв недавней стрельбы, однако на самом деле их попросили молиться за него самого, что шокировало местного пастора.

В конце материала Иган напоминает Трампу, что в США ни один человек не может быть выше закона.

Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.

Кроме того, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post.

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