Трамп написал Путину письмо

Сегодня, 17:30

В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что передал письмо президента США Дональда Трампа в администрацию российского президента Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина. В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества разных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, углублении диалога в законодательной сфере и возобновление культурных обменов", – написал он.

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Ранее сообщалось, что во время встречи в Хельсинки между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом американскому лидеру был передан документ с предложениями о взаимном разоружении. 

В своих предложениях Путин выразил готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в перечне предложений содержится идея о продлении на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает размер ядерных арсеналов.

Ранее мы писали о том, что встреча Трампа и Путина была индивидуальной и не включала других сотрудников, кроме переводчиков.
Путин, письмо, Трамп
Источник:

"Сегодня"

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