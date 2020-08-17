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Трамп "нашел" новое лекарство против коронавируса

17 августа, 08:57

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент США снова посоветовал использовать непроверенный препарат против коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает рекомендовать непроверенные препараты для лечения COVID-19. Так, американский лидер неоднократно призывал к применению гидроксихлорохина (противомалярийного лекарства), теперь он рекомендует Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает портал Axios.

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Как отмечается, в ходе встречи, на которой олеандрин был представлен Трампу в качестве потенциального лекарства от коронавируса, он "по сути сказал", что "FDA стоит его одобрить".

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Тем временем подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с коронавирусом нет. Глава FDA Стивен Хан пока не соглашается одобрять использование указанного средства.

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Кроме того, как отмечает портал, высокопоставленные официальные лица, знакомые с внутренними разговорами об олеандре, выразили обеспокоенность по поводу того, как этот ботанический экстракт продвигается на самых высоких уровнях администрации Трампа.

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Ранее британские ученые заявили, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который стал известным и популярным после того, как его начал принимать президент США Дональд Трамп, не помогает пациентам, а иногда ухудшает здоровье пациентов с коронавирусом.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 21 672 429 случаев заражения коронавирусом, умерли 775 246 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус лекарство Дональд Трамп
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