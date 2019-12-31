Трамп нашел виновных в штурме американского посольства в Багдаде

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства Соединенных Штатов в Ираке. Американский глава государства на своей странице в Twitter пригрозил виновникам произошедшего ответственностью.

"Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут полностью привлечены к ответственности. К тому же мы ожидаем, что Ирак использует свои вооруженные силы, чтобы защищать посольство, он уже уведомлен", – написал Трамп.

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Напомним, массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения.

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Кроме того, 31 декабря демонстранты устроили штурм американского посольства:

Антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

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