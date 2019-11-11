Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Трамп настаивает, что его разговор с Зеленским был "совершенным"

11 ноября, 03:24

Трамп резко высказался о разговоре с Зеленским

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп настаивает, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был "совершенным".

Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter в воскресенье вечером.

"Звонок к украинскому президенту был совершенным. Прочитайте стенограмму! Не было сказано ничего, каким-либо образом неправильного. Республиканцы, не попадайтесь в ловушку дураков, заявляя, что он не был совершенным, но не заслуживает импичмента. Нет, он гораздо сильнее этого. Ничего не было сделано неправильно!"

Реклама

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, Трампа обвинили в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

В тренде
Новая война с курдами и смерть Патрика-Луи Виттона: главные события в мире
Наследнику империи Виттон было 68 лет. Фото: instagram.com/louisvuitton

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", – заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

9 ноября Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликуетстенограму его второго разговора с Зеленским.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

разговор Владимир Зеленский Дональд Трамп республиканцы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и ЗеленскогоСША
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИ
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИСША
США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
В Белом доме уже готовы к возможному импичменту Трампа
В Белом доме уже готовы к возможному импичменту ТрампаСША
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...