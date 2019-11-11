Трамп настаивает, что его разговор с Зеленским был "совершенным"

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп настаивает, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был "совершенным".

Об этом говорится в сообщении Трампа в Twitter в воскресенье вечером.

"Звонок к украинскому президенту был совершенным. Прочитайте стенограмму! Не было сказано ничего, каким-либо образом неправильного. Республиканцы, не попадайтесь в ловушку дураков, заявляя, что он не был совершенным, но не заслуживает импичмента. Нет, он гораздо сильнее этого. Ничего не было сделано неправильно!"

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, Трампа обвинили в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", – заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

9 ноября Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликуетстенограму его второго разговора с Зеленским.

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