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Трамп назначил нового и.о. министра обороны США

18 июня, 23:35

Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства

Фото: AFP

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Новым и. о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил во вторник в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

"И. о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность (главы Пентагона), чтобы больше времени посвящать семье, — написал он. — Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера".

Глава вашингтонской администрации поблагодарил Шанахана за службу и выразил уверенность в том, что Эспер "проделает прекрасную работу" на новом посту.

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon ("Рейтеон").

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

Также стало известно, что бывший заместитель Мэттиса пересел в кресло своего начальникаПо его словам, Пентагон и дальше будет сосредоточен на защите американцев, а также он выразил уважение Мэттису за проделанную работу.

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Тег Пентагон, Трамп, назначение, должность

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Источник:

ТАСС

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