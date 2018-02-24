Трамп назвал действия России в Сирии "гуманитарным бесчестием"

Сегодня, 00:42

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты также находятся в этой стране во главе Международной коалиции с целью окончательного разгрома ИГИЛ и установления мира

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп назвал действия России в Сирии, которая поддерживает кровавый режим Башара Асада "гуманитарным бесчестием".

Об этом он заявил в пятницу во время совместной с премьер-министром Австралии пресс-конференции в Белом доме, передает Укринформ.

"Я скажу, то, что Россия, Иран и Сирия сделали в последнее время – это гуманитарное бесчестие", - заявил американский лидер, комментируя ситуацию в Сирии, и в частности обострение в районе Восточной Гуты.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты также находятся в этой стране во главе Международной коалиции с целью окончательного разгрома ИГИЛ и установления мира. Зато, по его словам Россия и Иран, которые поддерживают Асада, проводят разрушительную политику.

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"То, что эти три страны сделали людям в течение последнего периода времени, это позор", - добавил глава Белого дома.

Российские СМИ 22 февраля сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала положить конец "бойне" в восточной Гуте, Сирия. Это произошло после того, как стало известно о новых ударах по анклаву повстанцев, в результате которых погибли еще 13 человек.

Ранее сообщалось, что сирийский конфликт перерастает в международную войну.

Между тем, в результате масштабных бомбардировок сирийской правительственной и российской авиации в районе Восточной Гуты погибли более 416 человек. Такие данные предоставил Сирийский центр прав человека.

Бомбардировка анклава сирийских повстанцев вблизи Дамаска продолжаются уже шесть дней. За это время погибли по меньшей мере 416 человек, более 2100 человек получили ранения.

Из-за того, что более десяти больниц попали под авиаудары, лечить раненых практически невозможно. Всего в Восточной Гуте проживают около 400 000 человек.

Спасатели и местные заявляют, что вертолеты сирийской армии сбрасывают на рынки и медицинские центры "бочковые бомбы" – нефтяные цистерны, в которых заложены взрывчатка и шрапнель.
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