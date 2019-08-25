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Трамп назвал ЕС "тормозом" для Британии и пообещал Лондону крупное торговое соглашение

25 августа, 14:14

Президент США намерен заключить крупный договор с американцами

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что членство Великобритании в Евросоюзе было "тормозом" для более тесных торговых связей с Америкой и обещает заключить большое торговое соглашение после завершения Brexit. Об этом он заявил перед встречей с ним в рамках саммита "Большой семерки" во Франции, сообщает Reuters.

"Мы собираемся заключить очень крупное торговое соглашение – больше, чем когда-либо с Британией. В какой-то момент у них не будет препятствия – у них не будет якоря вокруг ноги, потому что это то, что у них было. Итак, у нас будут очень хорошие торговые переговоры и большие цифры", – заявил он.

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В свою очередь, Джонсон сказал, что торговые переговоры с американцами будут жесткими, хотя на рынке США есть огромные возможности для британского бизнеса.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Евросоюзе заверили в открытости к любым формам сотрудничества с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по проблеме выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit), кроме выхода без соглашения. Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября этого года.

В то же время Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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Великобритания США Трамп Дональд Трамп Борис Джонсон Brexit

Источник: Сегодня

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