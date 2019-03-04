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Трамп назвал еще одну причину срыва переговоров с Ким Чен Ыном – виноваты демократы

Сегодня, 14:43

Во время саммита США-КНДР в Вашингтоне Конгресс допрашивал экс-адвоката Трампа

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: AFP
Трамп назвал еще одну причину срыва переговоров с Ким Чен Ыном – виноваты демократы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7bb/e0b/5c77bbe0bbedb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7bb/e0b/5c77bbe0bbedb.jpg США Во время саммита США-КНДР в Вашингтоне Конгресс допрашивал экс-адвоката Трампа

Выступление в Конгрессе бывшего личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна могло стать одной из причин досрочного прекращения саммита США-КНДР. Об этом в Twitter написал сам американский президент Дональд Трамп.

"Для демократов допрашивать на открытых слушаниях осужденного лжеца и мошенника в то же время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, это, наверное, новая низшая точка в американской политике. Такого никогда не было во время пребывания президента за рубежом. Позор!", - написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему не подписал соглашение по итогам саммита с Ким Чен Ыном.

"Мне не нравятся все эти соглашения, которые заключают политики. Они заключают соглашения только ради процесса заключения соглашения. Я не хотел этого делать. Я хотел заключить соглашение, которое бы работало", – подчеркнул он.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Напомним, в декабре федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения. Перед этим он признал вину в финансовых махинациях и иных преступлениях.

Также ранее экс-адвокат Трампа заявил в суде под присягой, что перед выборами глава государства поручил ему заплатить двум женщинам, которые утверждали, что спали с главой Белого дома.

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Тег США, Трамп, коэн, Ким Чен Ын

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