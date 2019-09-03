Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Трамп назвал главных врагов США

3 сентября, 02:11

Президент США заявил, что СМИ берут хорошие новости и превращают их в плохие

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Фейковые СМИ полностью обезумели! Они пишут, что хотят, редко ссылаются на источники, никогда не проверяют факты. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие. Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, наши главные противники – фейковые СМИ. Никогда еще они не были так плохи!" – написал Трамп.

Реклама

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил самое крупное информационное агентство в мире Associated Press в распространении неправдивых новостей.

В тренде
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила "казначейский" рекорд: итоги дня

Также, как мы уже писали, американский президент предложил увольнять руководителей американских СМИ за распространение "фейковых новостей".

В то же время в рейтинге самых успешных американских лидеров, составленном The New York Times, Дональд Трамп занял последнее место, сместив с него 15-го президента США Джеймса Бьюкенена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США СМИ Трамп

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика
Опубликовано впечатляющее видео урагана
Опубликовано впечатляющее видео урагана "Дориан" на БагамахСША

Новости партнеров

Loading...