Трамп назвал главных врагов США

Президент США заявил, что СМИ берут хорошие новости и превращают их в плохие

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Фейковые СМИ полностью обезумели! Они пишут, что хотят, редко ссылаются на источники, никогда не проверяют факты. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие. Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, наши главные противники – фейковые СМИ. Никогда еще они не были так плохи!" – написал Трамп.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил самое крупное информационное агентство в мире Associated Press в распространении неправдивых новостей.

Также, как мы уже писали, американский президент предложил увольнять руководителей американских СМИ за распространение "фейковых новостей".

В то же время в рейтинге самых успешных американских лидеров, составленном The New York Times, Дональд Трамп занял последнее место, сместив с него 15-го президента США Джеймса Бьюкенена.

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