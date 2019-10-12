Трамп назвал имя нового посла США в России: подробности

Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана, который ранее посещал Украину, на пост посла в России. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джон Джозеф Салливан (штат Мэриленд) – чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Теперь кандидатуру Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве должен утвердить Сенат Конгресса США. По данным источников газеты Wall Street Journal, российские власти дали свое согласие с кандидатурой Салливана на этот пост.

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3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Он был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа этого года он подал Трампу прошение об отставке.

11 апреля 2017 году Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на должность первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией и обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Тогда он заявил, что США должны "решительно ответить на угрозу (со стороны РФ) всеми доступными им средствами".

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С 1 апреля по 26 апреля 2018 года Салливан исполнял обязанности госсекретаря в связи с отставкой Рекса Тиллерсона. В июле 2019 года Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.

Джон Салливан – адвокат, который работал на руководящих должностях при президентах-республиканцах в департаментах торговли, обороны и юстиции.

Напомним, ранее Салливан рассказал о самом большом страхе России перед Украиной.

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