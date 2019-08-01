Трамп назвал ключевого союзника вне НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО. Об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.
"Настоящим я объявляю Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО", — отмечается в документе.
Ранее Трамп заявил, что намерен объявить о таком решении с целью укрепления военного сотрудничества с республикой.
Добавим, что Бразилия и США намерены объединить сотрудничество в сфере разведки.
Напомним, что бразильские власти рассчитывает на США в укреплении своей обороноспособности. А США хотят склонить вооруженные силы Венесуэлы на сторону оппозиции при содействии бразильских военных.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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