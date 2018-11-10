Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о том, что ЕС надо защищаться и от США

Сегодня, 01:12

Президент США во главе официальной делегации уже прибыл в Париж, где он примет участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, в том числе и от Соединенных Штатов.

"Президент Макрон только что предложил, чтобы Европа создала свою армию, чтобы защищаться от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую субсидируют США!" - написал Трамп в пятницу в "Твиттере" незадолго до посадки в парижском аэропорту Орли.

Тем временем президент США во главе официальной делегации уже прибыл около 22:00  в Париж, где он примет участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Под усиленной охраной и в сопровождении полицейского эскорта Трамп с супругой поехали в посольство США в Париже. Там они проведут ближайшие два дня.

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В субботу у Трампа запланирована встреча с Макроном и переговоры с участием членов делегаций обеих сторон. В воскресенье президент Франции примет американского лидера и еще около 100 глав государств, правительств и международных организаций в Париже на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Ранее стало известно, что в Париже создали коалицию европейских вооруженных сил, к которой уже присоединились 10 стран: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Испания, Португалия, Эстония и Финляндия.

Таким образом – Европа стремится уменьшить зависимость от Соединенных Штатов путем совместного анализа военных и гуманитарных кризисов, а также совместного поиска решений, как на них реагировать.

При этом авторы инициативы утверждают, что такая коалиция остается открытой для новых членов, но ее не стоит рассматривать в качестве альтернативы НАТО.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты в вопросе своей безопасности
США, Трамп, Дональд Трамп, Макрон, европейская армия
Источник:

ТАСС

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