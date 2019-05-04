Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп назвал предстоящие соглашение с Китаем историческим и монументальным

4 мая, 00:21

Трамп уверяет, что переговоры о торговом соглашении между США и Китаем идут очень хорошо

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG.

Президент Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Китаем в случае заключения станет историческим и монументальным.

"Переговоры по сделке идут хорошо. Я бы даже сказал, что идут очень хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Мы приближаемся к исторической, монументальной сделке", — сказал американский лидер во время встречи в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Трамп заметил, что, в случае "если сделка не будет достигнута", это устроит американскую сторону. "Может быть, так будет даже лучше", — отметил хозяин Белого дома.

Также американский президент подчеркнул, что решение о пошлинах на автомобили из Евросоюза пока не принято. "Мы теряем 181 млрд долларов в год. Посмотрим, что будет с пошлинами на автомобили. Мы пока не приняли окончательного решения по этому вопросу", — сказал американский лидер.

Он добавил, что основой его предвыборной кампании для переизбрания в 2020 году станет тема экономики.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры будут продолжаться, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до июня, никто не знает", – сказал представитель администрации США.

Ранее Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения. 

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег торговля, Китай, США, соглашение, сделка, торговая война

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп назвал предстоящие соглашение с Китаем историческим и монументальным". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп заявил, что Китай хочет быть участником ядерного соглашения с участием США и России

Вчера, 22:17

Накануне президент США заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия

Китай создаст военные базы ради программы "Один пояс – один путь" – Пентагон

Вчера, 07:33

Американские военные подготовили доклад о военной политике КНР

Наибольшую угрозу в сфере шпионажа для США представляет Китай – ФБР

26 апреля, 16:23

Действия Китая выходят за рамки свободной экономической конкурентной борьбы

Скандал с экс-директором Интерпола в Китае: принято новое решение

24 апреля, 13:19

В Поднебесной продолжается процесс над обвиняемым во взяточничестве Мэн Хунвэем

Россия готовится к уходу с Донбасса

Садальский назвал причастных к победе дочери Алсу

Алсу впервые появилась после скандала

Как понять, что в организме не хватает магния

Садальский оценил победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Ксения Собчак и Константин Богомолов подтвердили свой роман

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Пубертатный период у девочек: как он проходит

Звезды РФ, которые не смогли жить за границей

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Вчера, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Анжелика Варум откровенно рассказала об измене Леонида Агутина

Самое милое животное на Земле