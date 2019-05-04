Трамп назвал предстоящие соглашение с Китаем историческим и монументальным

Трамп уверяет, что переговоры о торговом соглашении между США и Китаем идут очень хорошо

Фото: EPA/UPG.

Президент Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Китаем в случае заключения станет историческим и монументальным.

"Переговоры по сделке идут хорошо. Я бы даже сказал, что идут очень хорошо. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Мы приближаемся к исторической, монументальной сделке", — сказал американский лидер во время встречи в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Трамп заметил, что, в случае "если сделка не будет достигнута", это устроит американскую сторону. "Может быть, так будет даже лучше", — отметил хозяин Белого дома.

Также американский президент подчеркнул, что решение о пошлинах на автомобили из Евросоюза пока не принято. "Мы теряем 181 млрд долларов в год. Посмотрим, что будет с пошлинами на автомобили. Мы пока не приняли окончательного решения по этому вопросу", — сказал американский лидер.

Он добавил, что основой его предвыборной кампании для переизбрания в 2020 году станет тема экономики.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры будут продолжаться, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до июня, никто не знает", – сказал представитель администрации США.

Ранее Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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