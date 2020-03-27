Трамп назвал причину выхода США на первое место по заражению коронавирусом

«Никто не знает, какие цифры в Китае», — заявил он.

Выход Соединенных Штатов Америки на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей", — заявил президент США.

"Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно", — убежден Трамп. "Никто не знает, какие цифры в Китае", — считает он.

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Дональд Трамп также сообщил, что 28 марта он лично проводит плавучий госпиталь USNS Comfort, который отправится в Нью-Йорк на помощь в борьбе с коронавирусом. "Я говорил с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, что корабль прибудет в понедельник (30 марта —Ред.), — сказал президент. — Я собираюсь проводить корабль на военно-морской базе Норфолк в Вирджинии".

Другой плавучий госпиталь ВМС США американские власти направили на западное побережье — к Лос-Анджелесу (штат Калифорния). Руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор уточнил, что этот корабль под названием "Мерси" (USNS Mercy) прибудет в течение недели.

Напомним, что согласно опубликованным ранее оценкам Университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. По информации организации, которая проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случая и 3291 летальный исход, на третьем — Италия (80 589 случаев заражения, 8251 летальный исход).

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

Напомним, что число зараженных коронавирусом на планете превысило полмиллиона человек.

Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

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