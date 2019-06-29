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Трамп назвал Путина "необычайным человеком"

29 июня, 11:18

Президенты во время встречи обсудили также и торговлю между странами

Путин и Трамп
Путин и Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин на переговорах в пятницу обсуждали торговлю между странами. Американский лидер заявил, что они "многого достигли" по этой теме. С таким заявлением он выступил в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Я считаю, у нас была отличная встреча. Я думаю, он прекрасный человек. Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", — сказал Трамп.

"Вчера была прекрасная встреча, он необычайный человек", — добавил американский лидер.

Напомним, во время встречи в рамках саммита Большой двадцатки (G20) в Японии президенты также обсудили и ситуацию в Украине. Лидеры США и России сошлись во мнении, что пора налаживать отношения.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию не вмешиваться в американские выборы, чем вызвал смех у хозяина Кремля. Западные журналисты оценивают данное предостережение Трампа больше шуточным.

Ожидалось, что встреча Трампа с Путиным в рамках саммита станет эпохальным прорывом в российско-американских отношениях. Но, как рассказал сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский, ключевым моментом этого саммита действительно будут переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпинем.

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Тег Путин, Трамп, саммит G20

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