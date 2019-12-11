Трамп назвал "смехотворными" обвинения по делу об импичменте

/ Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения по делу об импичменте демократами Палаты представителей Конгресса являются "смехотворными". Об этом он написал в Twitter.

По его словам, глава комитета по судебной власти Палаты представителей Джеррольду Надлер знает, что это неправда и смехотворно по поводу давления на Украину ради вмешательства в выборы США 2020 года.

"Надлер только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы вмешиваться в наши выборы 2020 года". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что "Давления не было". Надлер и демократы это знают, но отказываются признавать!" – написал президент США.

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Также он заявил, что глава Комитета по вопросам разведки Адам Шифф является "абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление".

"Его поймали на этом, но с ним ничего не случилось за совершение этого мошенничества. В конце концов, за это придется ответить!", – написал Трамп.

Напомним, ранее демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа.Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работы Конгресса.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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