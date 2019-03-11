Трамп назвал сумму для борьбы с "российским злонамеренным влиянием"

Необходимая сумма озвучена в бюджетном запросе, направленном в Конгресс

Фото: AFP

Трамп назвал сумму для борьбы с "российским злонамеренным влиянием" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg 2019-03-11T19:17:00+02:00 США Необходимая сумма озвучена в бюджетном запросе, направленном в Конгресс

Президент США Дональд Трамп просит у Конгресса выделить 500 млн долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе. Об этом говорится в бюджетном запросе на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября.

"Бюджет предполагает выделение более 500 млн долларов помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа стран-партнеров от российской военной техники", – сказано в проекте.

В нем также говорится, что эта помощь необходима для устранения слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли.

Согласно документу, приоритетом США является "стратегическое противостояние России и Китаю".

Напомним, в запросе говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты) разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет президент.

В целом бюджетный запрос направлен в Конгресс в размере 4,7 трлн долларов. Трамп просит увеличить расходы на оборону на 34 млрд долларов – до 750 млрд долларов, но сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета (более 1 трлн долларов).

Кроме того, американский президент просит Конгресс уменьшить объем предоставляемой иностранным государствам помощи на 13 млрд долларов.

В начале марта Трамп продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине:

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