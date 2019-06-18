Трамп назвал условие для начала войны с Ираном
США ударят по Ирану только в случае возникновения ядерной угрозы со стороны Тегерана
Американский президент Дональд Трамп готов применить военную силу против Ирана, чтобы не дать Тегерану завладеть ядерным оружием.
Об этом американский лидер сказал в интервью журналу Time, назвав инциденты, за которые возлагают ответственность на Тегеран, включая атаку на танкеры в Оманском заливе, "очень незначительными".
Так, на вопрос о том, какие конкретные действия заставят его рассмотреть вопрос о начале военных действий против Ирана, американский лидер ответил: "Определенно, из-за ядерных вооружений. А насчет остального я бы оставил вопросительный знак".
Кроме того, на вопрос, рассматривает ли он на данный момент целесообразность применения силы в отношении Исламской республики, хозяин Белого дома ответил: "Я бы так не сказал. Я не могу сказать такое вообще".
По его словам, США уже не так сильно, как раньше нуждаются в нефти, поставляемой через Оманский залив.
Напомним, в прошлом месяце президент Трамп объявил санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности. Таким образом, Белый дом решил лишить Иран доходов от экспорта металлов, которые могли бы финансировать программу ядерного оружия.
Мы также писали, что после случившегося с танкерами в Оманском заливе Соединенные Штаты Америки направили в район места происшествия эсминец USS Mason.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп назвал условие для начала войны с Ираном". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США призвали разработать план на случай ЧП в Оманском заливе
15% мировых нефтяных поставок проходят через Ормузский пролив
США готовы заключить с Ираном новое соглашение – Помпео
Госсекретарь рассчитывает, что санкции США вынудят Иран изменить свой политический курс и сесть за стол переговоров
Иран обвинил США в "экономическом терроризме"
Обвинения Тегерана прозвучали после введения Вашингтоном новых санкций
Иран пригрозил кораблям США секретным оружием
По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии