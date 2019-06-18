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Трамп назвал условие для начала войны с Ираном

18 июня, 18:05

США ударят по Ирану только в случае возникновения ядерной угрозы со стороны Тегерана

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Американский президент Дональд Трамп готов применить военную силу против Ирана, чтобы не дать Тегерану завладеть ядерным оружием.

Об этом американский лидер сказал в интервью журналу Time, назвав инциденты, за которые возлагают ответственность на Тегеран, включая атаку на танкеры в Оманском заливе, "очень незначительными".

Так, на вопрос о том, какие конкретные действия заставят его рассмотреть вопрос о начале военных действий против Ирана, американский лидер ответил: "Определенно, из-за ядерных вооружений. А насчет остального я бы оставил вопросительный знак".

Кроме того, на вопрос, рассматривает ли он на данный момент целесообразность применения силы в отношении Исламской республики, хозяин Белого дома ответил: "Я бы так не сказал. Я не могу сказать такое вообще".

По его словам, США уже не так сильно, как раньше нуждаются в нефти, поставляемой через Оманский залив.

Напомним, в прошлом месяце президент Трамп объявил санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности. Таким образом, Белый дом решил лишить Иран доходов от экспорта металлов, которые могли бы финансировать программу ядерного оружия.


Мы также писали, что после случившегося с танкерами в Оманском заливе Соединенные Штаты Америки направили в район места происшествия эсминец USS Mason.

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Тег Иран, война, Трамп, армия США, Оманский залив

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Источник:

ТАСС

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