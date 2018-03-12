Трамп назвал условие выхода США из иранской ядерной сделки

Сегодня, 03:43

По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения в соглашении с Ираном

фото AFP
фото AFP

США могут выйти из ядерной сделки с Ираном, если Великобритания, Франция и ФРГ не достигнут значительных изменений в соглашении. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает Axios.

По данным издания, Трамп и Нетаньяху встретились 5 марта в Белом доме и обсуждали преимущественно Иран.

По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения в соглашении с Ираном. Трамп отметил, что если его требования о глобальных изменениях не будут выполнены, то США выйдут из сделки.

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Ранее вице-президент США Майк Пенс подтвердил позицию своей страны, что Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки Ирана с мировыми державами, если эти договоренности не будут изменены. 

В январе президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из сделки по иранскому атому в любой момент.

Заявления Пенса прозвучали на фоне призывов госсекретаря США Рекса Тиллерсона к европейским партнерам поддержать ужесточение санкций против Ирана, чтобы не допустить выход Вашингтона из оглашения.

Ранее в Иране уже отказались пересматривать ядерную сделку.

"Этот договор является международно признанным и завершенным пактом и не может являться предметом новых обсуждений", – заявили в МИД Ирана.

В Тегеране подчеркнули, что не согласятся на поправки и не примут на себя новых обязательств, выходящих за рамки договора.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году в Вене. Ее главные пункты: вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.
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