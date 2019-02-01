Трамп назвал условие вывода войска из Афганистана
США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.
"Происходит впечатляющее количество положительных изменений (...) Я не могу вам сказать, что это (возможность вывода войск – ред.) гарантировано, потому что мы приближаемся к 19 годам пребывания в Афганистане, однако впервые за это время они (афганцы – ред.) говорят об урегулировании, говорят о заключении соглашения", – заявил он, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Мы вернем наших солдат обратно домой, если это произойдет. Посмотрим, что произойдет", - сказал президент США, слова которого цитируют американские СМИ.
Спецпредставитель госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад ранее в четверг заявил, что на переговорах между представителями США и движения "Талибан" удалось добиться значительного прогресса по вопросам противодействия терроризму и вывода войск.
Ранее на этой неделе Халилзад сообщил, что США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану.
Как мы уже писали, слухи о том, что американский президент Дональд Трамп может приказать вывести 7 тыс. военных США из Афганистана, появилась еще в конце прошлого года.
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