Трамп назвал условие вывода войска из Афганистана

США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану

Фото: AFP

Трамп назвал условие вывода войска из Афганистана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/39a/002/5c539a002ab53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/39a/002/5c539a002ab53.jpg 2019-02-01T03:01:00+02:00 США США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие вернутся из Афганистана на родину, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

"Происходит впечатляющее количество положительных изменений (...) Я не могу вам сказать, что это (возможность вывода войск – ред.) гарантировано, потому что мы приближаемся к 19 годам пребывания в Афганистане, однако впервые за это время они (афганцы – ред.) говорят об урегулировании, говорят о заключении соглашения", – заявил он, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы вернем наших солдат обратно домой, если это произойдет. Посмотрим, что произойдет", - сказал президент США, слова которого цитируют американские СМИ.

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Спецпредставитель госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад ранее в четверг заявил, что на переговорах между представителями США и движения "Талибан" удалось добиться значительного прогресса по вопросам противодействия терроризму и вывода войск.

Ранее на этой неделе Халилзад сообщил, что США и движению "Талибан" удалось в общих чертах обозначить рамки будущих мирных договоренностей по Афганистану.

Как мы уже писали, слухи о том, что американский президент Дональд Трамп может приказать вывести 7 тыс. военных США из Афганистана, появилась еще в конце прошлого года.

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