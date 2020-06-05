Трамп не будет посещать церемонии прощания с афроамериканцем, из-за смерти которого начались протесты в США

В память о Флойде пройдет несколько траурных мероприятий

Президент США Дональд Трамп не хочет посещать церемонии прощания с Джорджем Флойдом, который умер после задержания полицейскими в Миннеаполисе.

Об этом заявляет Bloomberg.

В память о Флойде пройдет несколько траурных мероприятий. В четверг церемонии прошли в Миннеаполисе и Нью-Йорке, в выходные пройдут в городе Райфорд в Северной Каролине, в понедельник – в техасском Хьюстоне.

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Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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Офицер полиции Дерек Шовен был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Напомним, что ранее в США суд определил залог в размере 750 тысяч долларов троим полицейских, задерживавших Джорджа Флойда.

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