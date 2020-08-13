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Трамп не доволен главой Пентагона – СМИ

13 августа, 03:43

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Эспер занимает пост министра обороны США с июля 2019 года

Президент США Дональд Трамп хочет сменить главу Пентагона Марка Эспера после президентских выборов в ноябре.

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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Президент Трамп в частных беседах говорил о том, что намерен сменить главу Пентагона Марка Эспера после ноябрьских выборов", – говорится в сообщении.

Bloomberg отмечает, что Трамп был "разочарован" тем, что Эспер в недостаточной мере защищал его в таких ситуациях, как, например, сообщения о предполагаемых вознаграждениях Россией членам движения "Талибан" за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Кроме того, по данным агентства, президент США был недоволен тем, что Эспер в июне публично выступил против его инициативы задействовать военных для сдерживания антирасистских протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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Представитель Пентагона Джонатан Хоффман, в свою очередь, отметил, что "величайшая честь и привилегия" для Эспера – это служение США. Близкий к главе Пентагона источник также указал, что Эспер привержен продолжать службу, пока Трамп этого хочет.

Эспер занимает пост министра обороны США с июля 2019 года.

Bloomberg отмечает, что, по некоторым данным, он и сам планирует подать в отставку сразу после президентских выборов в США.

Ранее в Пентагоне рассказали, зачем перебрасывают войска в Восточную Европу.

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США Пентагон Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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