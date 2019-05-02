Трамп не хочет отправлять войска в Венесуэлу: СМИ выяснили детали
Позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме
Президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание.
"Президент неоднократно говорил другим, что Болтон хочет втянуть его в войны", - указывает при этом The Washington Post.
В то же время, утверждает газета, позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами. В частности, конфликт вокруг Венесуэлы возник между сотрудниками Болтона и заместителем председателя объединенного комитета начальника штабов США Полом Сельвой.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.
Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро.
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