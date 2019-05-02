Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп не хочет отправлять войска в Венесуэлу: СМИ выяснили детали

2 мая, 15:37

Позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам нынешних и бывших советников (Трампа – Ред.), Трамп не демонстрирует большого желания вторгаться в Венесуэлу, хотя он уже ввел санкции против Кубы, которую администрация США обвиняла в контроле венесуэльских военных, и угрожает ввести еще", – отмечает издание.

"Президент неоднократно говорил другим, что Болтон хочет втянуть его в войны", - указывает при этом The Washington Post.

В то же время, утверждает газета, позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами. В частности, конфликт вокруг Венесуэлы возник между сотрудниками Болтона и заместителем председателя объединенного комитета начальника штабов США Полом Сельвой.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла, США, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп не хочет отправлять войска в Венесуэлу: СМИ выяснили детали". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улицы поглотил хаос, гибнут люди: видео и фото противостояний в Венесуэле

Сегодня, 15:17

Латиноамериканскую страну продолжает терзать затяжной кризис, люди вышли на улицы и схлестнулись с силовиками

Военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро – СМИ

Сегодня, 15:02

В последний момент лояльный Мадуро министр обороны Венесуэлы отказался от разработанного с Белым домом плана

В МИД Украины выступили с заявлением по противостояниям в Венесуэле

Сегодня, 14:45

Сергей Кислица в шоке от происходящего в латиноамериканской стране и назвал единственный выход из ситуации

Судьба Мадуро уже решена, команда дана: чем закончится противостояние в Венесуэле

Сегодня, 12:20

По мнению эксперта, США всерьез взялись за ситуацию в южноамериканской стране

Годовщина трагедии в Одессе, Венесуэла на пороге войны и нефтяные санкции США: топ-темы дня

Сегодня, 11:34

В течение четверга, 2 мая, сразу несколько тем получат свое развитие и будут активно освещаться в СМИ

Нефть дешевеет после рекордов: какие факторы влияют на рынок

Сегодня, 10:03

Стоимость Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Мало углеводов доведет до инфаркта — ученые

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Сегодня, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Как разместить все необходимое в крошечном санузле