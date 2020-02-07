Трамп не исключает, что демократы предпримут новую попытку импичмента

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Президент Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов, вероятно, предпримет новую попытку добиться его отстранения от власти. С такими словами глава вашингтонской администрации выступил в Белом доме, заявляя об итогах завершившейся оправдательным приговором процедуры его импичмента.

"Это порочные люди. Но они держатся друг за друга — исторически, не только сейчас. Они держатся друг за друга как клей. Именно так они устроили импичмент: потому что у них было 220 человек или около того, так что если от них никто не отколется, то у них будет возможность начать импичмент против кого угодно", — сказал он.

"Вы можете быть Джорджем Вашингтоном (первым президентом США —Ред.), который только что выиграл войну — они все равно предложат отстранить вас от должности", — убежден Трамп. "Они держатся друг за друга, и они ужасно порочные люди. И они, вероятно, вернутся за большим", — сказал он. "Я уверен, что Пелоси и плачущий Чак (так Трамп называет лидеров демократов в Конгрессе США Чака Шумера и Нэнси Пелоси — Ред.) попытаются сфабриковать что-нибудь еще", — добавил президент США.

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В то же время он не исключил, что на этом попытки демократов отстранить его от должности могут и закончиться, поскольку провал импичмента стал для них серьезным репутационным ударом, а рейтинг Республиканской партии лишь возрос. "Это — явно неудачный способ увеличить свой рейтинг, он не работает", — отметил хозяин Белого дома.

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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