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Трамп не исключает, что ситуация с коронавирусом в США еще ухудшиться

22 июля, 03:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Таковы реалии в целом мире

Ситуация вокруг распространения коронавируса в Соединенных Штатах Америки может еще ухудшиться. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

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"В некоторых частях нашей страны дела обстоят очень хорошо, в других — похуже. К сожалению, это, вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии. Так у нас. Посмотрите на мир в целом, это и во всем мире", — заявил американский лидер.

Рост числа инфицированных новым коронавирусом фиксируется в США на данном этапе в основном в штатах "солнечного пояса". Речь идет о южных районах страны. Однако инфекция, "возможно, распространяется" и за пределы этого региона, уточнил глава американской администрации.

По его словам, исполнительная ветвь власти активно работает с Конгрессом США над подготовкой "следующего пакета помощи" с целью смягчения негативных экономических последствий распространения нового коронавируса в стране. "У нас большой прогресс. Обе стороны хотят решить эту задачу", — заверил Трамп.

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Кроме того, он фактически согласился с постановкой вопроса о том, что населению США на предстоящих в ноябре президентских выборах нужно будет голосовать, оценивая и усилия американской администрации в борьбе с пандемией.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано порядка 3,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 141 тыс. человек.

Ранее Трамп заявил, что патриотично носить маску и похвастался фото в защите.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп ситуация

Источник: ТАСС

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