Трамп не исключает реформы полиции после протестов в США

Президент США Дональд Трамп работает над реформами полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук силовика и последующих протестов.
Об этом информирует пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент провел последние 10 дней, тщательно работая над предложениями по проблемам с законодательством, которые подняли протестующие по всей стране", – заявила она.
По ее словам, "эта работа близка к финальной правке, мы надеемся подготовить ее для вас в ближайшие дни".
Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, сообщил, что Белый дом работает над распоряжением или реформой полиции, однако пока неизвестно, какие именно изменения предусмотрены. Вероятно, в скором времени будут представлены политические предписания по этой теме.
"Мы считаем, что получим активные политические указания, будь то закон или правительственное постановление", – сказала она.
Напомним, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста в США и во всем мире.
Причастного к гибели Флойда офицера полиции Дерека Шовина обвинили в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Позднее суд удовлетворил ходатайство прокурора об освобождении Шовина с рядом условий под залог размером 1 млн долларов. Отмечается, что Шовин также может быть безусловно освобожден под залог размером 1,25 млн долларов.
Ранее в США похоронили Джорджа Флойда, гибель которого потрясла страну.
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