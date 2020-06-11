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Трамп не исключает реформы полиции после протестов в США

11 июня, 01:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Белый дом работает над распоряжением или реформой полиции, однако пока неизвестно, какие именно изменения предусмотрены

Президент США Дональд Трамп работает над реформами полиции после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук силовика и последующих протестов.

Об этом информирует пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Президент провел последние 10 дней, тщательно работая над предложениями по проблемам с законодательством, которые подняли протестующие по всей стране", – заявила она.

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По ее словам, "эта работа близка к финальной правке, мы надеемся подготовить ее для вас в ближайшие дни".

Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, сообщил, что Белый дом работает над распоряжением или реформой полиции, однако пока неизвестно, какие именно изменения предусмотрены. Вероятно, в скором времени будут представлены политические предписания по этой теме.

"Мы считаем, что получим активные политические указания, будь то закон или правительственное постановление", – сказала она.

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Напомним, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский надавил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста в США и во всем мире.

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Причастного к гибели Флойда офицера полиции Дерека Шовина обвинили в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Позднее суд удовлетворил ходатайство прокурора об освобождении Шовина с рядом условий под залог размером 1 млн долларов. Отмечается, что Шовин также может быть безусловно освобожден под залог размером 1,25 млн долларов.

Ранее в США похоронили Джорджа Флойда, гибель которого потрясла страну.

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США протесты полиция Дональд Трамп реформы

Источник: Интерфакс

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