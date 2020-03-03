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Трамп не исключает режима ЧП в США из-за коронавируса

3 марта, 00:16

Елена Кузьмич

Пока, по его словам, сейчас в этом нет необходимости

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность введения общенационального режима ЧП в США из-за коронавируса, однако, по его словам, сейчас в этом нет необходимости.

Об этом во время разговора с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, его слова озвучил пресс-пул Белого дома.

Также американские власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением коронавируса.

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"Да, мы рассматриваем", — сказал Дональд Трамп отвечая на вопрос представителей СМИ. "Это касается определенных стран, где наблюдается более резкий рост (случаев заражения коронавирусом —Ред. ) ", — объяснил хозяин Белого дома. Но он не уточнил, о каких именно зараженных странах идет речь.

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Напомним, что ранееИран призывал Соединенные Штаты Америки отменить санкции, которые мешают Тегерану бороться с распространением коронавируса в стране. Ранее Дональд Трамп заявил, что власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит.

Также перед этим в США была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Человек скончался в штате Вашингтон.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп ограничения

Источник: ТАСС

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