Трамп не исключает возможность второй волны денежных выплат американцам из-за коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.

"Мы вполне можем провести вторую волну выплат. Я бы сделал это напрямую от федерального правительства, а не при посредничестве властей штатов", — сказал он. "Это очень серьезно обсуждается", — добавил Трамп.

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Он подчеркнул, что остался недоволен тем, как были произведены выплаты в первый раз. Тогда деньги поступали сначала властям штатов, а те уже сами распределяли их населению. По словам Трампа, это происходило очень долго, поскольку в некоторых случаях у властей штатов было очень старое оборудование и компьютеры.

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Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы 362 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 10,6 тыс. человек.

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