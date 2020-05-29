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Трамп не исключает закрытие Twitter: что произошло

29 мая, 01:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Если закрытие будет законно, я сделаю это», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность закрытия сервиса микроблогов Twitter, но будет исходить из мнения юристов.

"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", — сказал Трамп.

"Посмотрим, что произойдет", — заметил он.

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А пока, несмотря на недовольство деятельностью Twitter, не будет удалять свой аккаунт, так как он необходим для общения с американским народом.

"Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это быстро (удалил бы страницу – Ред)", – сказал он.

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Трамп считает Twitter не свободной платформой для выражения мнения, а скорее неким редактором, "который продвигает свою точку зрения". Аналогичные претензии у него – к Google, Facebook и к другим соцсетям.

По мнению президента, в настоящее время у соцсетей больше влияния на людей, чем у СМИ.

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Заметим, что Трамп – очень активный пользователь Twitter, Facebook, Instagram. Он считает, что через эти соцсети может доносить свою точку зрения до избирателей, минуя СМИ, многие из которых, по его мнению, необъективны и помогают демократам вести против него борьбу.

Ранее Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы.

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США соцсети Twitter Дональд Трамп

Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС

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