Трамп не ограничится выходом из ядерной сделки и готовит еще один удар по Ирану – СМИ

Вчера, 19:39

Госсекретарь США уже поблагодарил "европейскую тройку" за усилия, которые они приложили для того, чтобы убедить Трампа не покидать ядерное соглашение

Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP

Вашингтон готовится восстановить все санкции в отношении Тегерана и также ввести дополнительные экономические ограничения, сообщает во вторник интернет-портал американской газеты The New York Times со ссылкой на представителя американской администрации, который прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Кроме того, Трамп проинформировал Макрона о планах объявления о выходе из сделки по иранскому атому, которая была заключена в период нахождения у власти его предшественника Барака Обамы.

Издание также приводит свидетельства еще одного осведомленного источника, который сообщил, что разговор Трампа с Макроном о сохранении сделки закончился после того, как президент США настоятельно выступил за сохранение жестких ограничений на производство ядерного топлива в Иране после 2030 года. В соответствии с действующим соглашением эти ограничения снимаются.

Елисейский дворец, комментируя телефонный разговор двух президентов, ограничился констатацией факта, что "президенты обсудили вопросы, связанные с достижением мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Ожидается, что Трамп официально объявит о решении по ядерной сделке с Ираном во вторник в 14:00 местного времени (21:00 по Киеву).

Интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео сообщил представителям Франции, ФРГ и Великобритании, что Трамп намерен выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Госсекретарь сообщил об этом европейским партнерам в ходе телефонных переговоров в минувшую пятницу, отмечается в сообщении.

"Помпео поблагодарил "европейскую тройку" за усилия, которые они приложили для того, (...) чтобы убедить Трампа не покидать ядерное соглашение, но он ясно дал понять, что президент хочет пойти другим путем", – говорится в сообщении Axios.

Накануне Трамп заявил, что во вторник объявит о решении в отношении продолжения участия США в СВПД.

Глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.

Не так давно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Так же мы сообщали, что помощники Трампа наняли частное израильское агентство для сбора компромата на сотрудников администрации Барака Обамы, принимавших участие в подготовке соглашения с Ираном.
Иран, США, Трамп, ядерная программа
Источник:

Интерфакс-Украина

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