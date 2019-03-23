Трамп не отменял старые санкции в отношении Северной Кореи, а отказался вводить новые

Минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР

Фото: AFP

Трамп не отменял старые санкции в отношении Северной Кореи, а отказался вводить новые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg 2019-03-23T02:42:15+02:00 США Минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп отменил введение еще не объявленных санкций против КНДР, а не приостановил действие утвержденных ранее ограничений в отношении Пхеньяна. Об этом сообщил журналист Джон Хатсон.

"Источники говорят, что Трамп не отменил санкции в отношении КНДР, озвученные в четверг, вместо этого он отказался от будущего раунда необъявленных крупномасштабных санкций, которые ожидались на следующей неделе", — отмечает Хатсон.

22 марта президент США на своей странице в "Твиттере" объявил, что распорядился отменить дополнительные санкции Минфина США против КНДР. Вместе с тем, Минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс также не смогла уточнить, о каких ограничительных мерах идет речь. Таким образом, до конца оставалось неясным, какие именно санкции имел в виду Трамп. В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских транспортных компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР.

Ранее в американском Сенате призвали ужесточить санкции против Северной Кореи. С 31 марта 2017 года США ввели санкции против 182 физических и юридических лиц Северной Кореи.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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