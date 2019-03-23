Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп не отменял старые санкции в отношении Северной Кореи, а отказался вводить новые

Сегодня, 02:42

Минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР

Фото: AFP
Трамп не отменял старые санкции в отношении Северной Кореи, а отказался вводить новые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/691/62a/5c869162a08a4.jpg США Минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп отменил введение еще не объявленных санкций против КНДР, а не приостановил действие утвержденных ранее ограничений в отношении Пхеньяна. Об этом сообщил журналист Джон Хатсон. 

"Источники говорят, что Трамп не отменил санкции в отношении КНДР, озвученные в четверг, вместо этого он отказался от будущего раунда необъявленных крупномасштабных санкций, которые ожидались на следующей неделе", — отмечает Хатсон.

22 марта президент США на своей странице в "Твиттере" объявил, что распорядился отменить дополнительные санкции Минфина США против КНДР. Вместе с тем, Минфин США в тот же день не делал никаких заявлений о санкциях в отношении КНДР. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс также не смогла уточнить, о каких ограничительных мерах идет речь. Таким образом, до конца оставалось неясным, какие именно санкции имел в виду Трамп. В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских транспортных компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР.

Ранее в американском Сенате призвали ужесточить санкции против Северной Кореи. С 31 марта 2017 года США ввели санкции против 182 физических и юридических лиц Северной Кореи.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, КНДР, Трамп, санкции

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп не отменял старые санкции в отношении Северной Кореи, а отказался вводить новые". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два российских судна заподозрили в поставках нефти Северной Корее

Вчера, 19:23

Два танкера под российскими флагами пополнили список судов, которые могут нарушать санкции ООН в отношении КНДР

Северная Корея столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами

21 марта, 10:19

Кризис последних лет в КНДР назвали "самыми суровыми трудностями"

Ким Чен Ын хочет посетить Россию — СМИ

21 марта, 05:06

Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой

КНДР раскритиковала проведение южнокорейских военных учений

20 марта, 04:49

Учения проведут вместо южнокорейско-американских маневров

Глава Нацразведки США прибыл в Южную Корею, чтобы обсудить ситуацию в КНДР

20 марта, 03:40

Он поделится с южнокорейскими коллегами разведывательной информацией

Эксперты из США уверяют, что не нашли доказательств активности на испытательном полигоне в КНДР

20 марта, 00:18

Специалисты уверяют, что ракеты-носителя на полигоне нет

Тарифы на газ для населения снижены с апреля – Нафтогаз

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Началова попала в реанимацию, когда Фролов подал на неё в суд

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Опухоли головного мозга: первые симптомы
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Обильное питье: печальные последствия