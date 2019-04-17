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Трамп – не первый: Time опубликовал список самых влиятельных людей

Сегодня, 18:44

Редакция решила не вручать президенту США пальму первенства, а его российского коллегу – вовсе не включили

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Самыми влиятельным политиком мира в 2019 году, по версии журнала Time, стала спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Представительница Демократической партии возглавила список в категории "Лидеры", в которую, кроме политиков, были включены бизнесмены и общественные деятели. Рейтинг опубликовали на сайте издания 17 апреля.

Таким образом, высокопоставленная демократка обошла главу США Дональда Трампа, который занял второе место. Также в тройку лидеров вошла 16-летняя шведка Грета Тунберг, которая прославилась своей общественной работой по борьбе с изменениями климата.

Кроме того, в список также вошли Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Бразилии Жаир Болсонару, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и самая молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес.

А вот президента России Владимир Путин в рейтинг не попал. Редакция журнала уже второй год подряд не включает российского лидера в список самых влиятельных людей в мире.

Напомним, что в прошлом году журнал "Фокус" представил рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины, который возглавила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. 

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Тег Папа Римский, Трамп, Болсонару, Пелоси, Гуайдо

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