Трамп не планирует встречаться с властями Ирана на Генассамблее ООН

Ранее СМИ сообщали о возможной встрече американского президента и его иранского коллеги

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с иранскими властями на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - заявил американский лидер журналистам.

Отметим, что ранее СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана Хасана Рухани с Трампом.

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Ранее мы сообщали, что Иран после направления американских войск в Саудовскую Аравию пригрозил масштабными ответными атаками в случае нападения на свою территорию.

Напомним, США по запросу Эр-Рияда ввели в страну войска после нападения на саудовские нефтяные объекты. В нападениях, совершенных при помощи беспилотников, США и Саудовская Аравия обвиняют Иран. В Тегеране отрицают причастность к нападениям. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в попытке использовать последние санкции для ограничения доступа населения к лекарствам и продуктам питания.

Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил, что введет санкции в отношении Центрального банка Ирана.

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