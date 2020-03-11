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Трамп не приедет в Москву на День Победы: в Белом доме подтвердили

11 марта, 04:33

Елена Вус

Причины такого решения не называются

Президент США Дональд Трамп, который ранее подал в суд на Washington Post из-за России, не приедет в Москву на празднование 9 мая.

По информации The Hill, об этом заявил высокопоставленный представитель администрации.

"Президент отклонил приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в России", — сказал чиновник.

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Причины такого решения он не объяснил.

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Ранее в Кремле подтвердили информацию, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы СССР в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом стало известно по дипломатическим каналам. Администрации президента пока не известно, на каком уровне будут представлены США на юбилее Победы.

Между тем, президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также с лидерами Китая, Великобритании и Франции, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Кроме того, Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

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