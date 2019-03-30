Трамп не против планов передачи доклада Мюллера Конгрессу

Американский президент Дональ Трамп уверяет, что ему совершенно нечего скрывать

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп не против планов передачи доклада Мюллера Конгрессу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e58/130/5c9e58130de40.jpg 2019-03-30T00:15:13+02:00 США Американский президент Дональ Трамп уверяет, что ему совершенно нечего скрывать

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет любое решение генпрокурора Уильяма Барра по поводу публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

"Мне совершенно нечего скрывать", – заявил он. Трамп отметил, что очень доверяет Барру и потому готов принять любые его инициативы по поводу дальнейшей судьбы доклада.

Ранне опубликовал письмо со своими главными выводами по докладу. Он подчеркнул, что признаков сговора предвыборного штаба Трампа с РФ перед выборами 2016 года в США не выявлено. При этом в докладе отмечается, что РФ действительно пыталась повлиять на результаты голосования.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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