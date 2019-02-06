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Трамп не советовался с военными о сворачивании миссии в Сирии – генерал США

Сегодня, 00:57

В командовании были проинформированы о намерениях Трампа вывести контингент, которые он неоднократно озвучивал ранее

Фото: Getty Images
Трамп не советовался с военными о сворачивании миссии в Сирии – генерал США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a14/576/5c5a14576b31e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a14/576/5c5a14576b31e.jpg США В командовании были проинформированы о намерениях Трампа вывести контингент, которые он неоднократно озвучивал ранее

Президент США Дональд Трамп не консультировался с Центральным командованием, которое отвечает за проведение операций на Ближнем Востоке, относительно вывода американских войск из Сирии, где в настоящее время сохраняется военный контингент численностью 2 тысяч человек.

Об этом заявил во вторник во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам Вооруженных сил командующий Центральным командованием США генерал Джозеф Вотел, сообщает Укринформ.

"Я не знал об этом конкретном решении (перед тем, как президент Трамп объявил его – ред.)", – подчеркнул командующий, который отвечает за ведение операций в этом регионе.

В то же время он отметил, что в командовании были проинформированы о намерениях Трампа вывести контингент, которые он неоднократно озвучивал ранее. Однако, когда сенаторы попросили генерала уточнить, консультировался ли президент с ними относительно вывода сил из Сирии, он ответил отрицательно.

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Вотел также предупредил, что уменьшение давления на ИГИЛ увеличивает шансы восстановления сил группировки.

"Важно понимать, что битва не завершена, а наша миссия остается неизменной", – подчеркнул генерал.

Однако, по его словам, несмотря на это Соединенные Штаты "своевременно выведут войска", и сейчас этот вопрос обсуждается с союзниками.

Напомним, в январе США начали выводить военную технику из Сирии

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, мотивируя это победой над террористами "Исламского государства". Свое решение по Сирии Трамп аргументировал тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "умный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

Кроме того, мы уже писали, что российский президент Владимир Путин согласился с таким решением Трампа.

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Тег Сирия, США, Трамп, командование, Дональд Трамп, вывод войск

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