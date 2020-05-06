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Трамп не спит по ночам: названа причина

6 мая, 05:01

Елена Кузьмич

"У нас есть враг, и мы должны его победить", - заявил президент США

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп, который сомневается, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020, рассказал, что не может уснуть по ночам, ведь думает об умерших от коронавирусной болезни американцах.

"Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом", – заявил Трамп телеканалу ABC.

Американский лидер даже признался в любви к гражданам, которые потеряли из-за коронавируса близких людей, и пообещал искоренить COVID-19.

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"У нас есть враг, и мы должны его победить", – заявил президент США.

Напомним, что в США зафиксировали более 70 тысяч смертей пациентов от последствий заражения коронавирусом. Сейчас это – самый высокий показатель в мире.

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Заметим, что президент Америки Дональд Трамп давно известен тем, что очень мало спит. Он считает этом большим преимуществом в работе, ведь рано утром, пока многие ещё спят, он уже может решать важные вопросы.

Американские СМИ дают разную информацию о том, сколько обычно времени спит президент: есть сообщения о трёх, четырёх или пяти часах сна.

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Также Трамп связал распространение коронавируса и наркоманию в США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США смерть бессонница заражение коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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