Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

Трамп не верит в угрозу импичмента

23 сентября, 22:24

Трамп заявил, что не обращает внимания на угрозы

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обращает внимания на угрозы ряда представителей Демократической партии инициировать процедуру импичмента в отношении него, сообщают американские СМИ.

На вопрос журналиста, воспринимает ли он всерьез такие угрозы со стороны демократов, Трамп ответил: "Абсолютно не всерьез".

В США растет число конгрессменов-демократов, которые считают необходимым начать процедуру импичмента в отношении Трампа из-за предписываемых ему попыток оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

Реклама

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

В тренде
Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленскогоназвав это "фейковыми новостями".

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

импичмент Зеленский Трамп разговор

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в США
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в СШАПолитика
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадрыFun
В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание
В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное посланиеFun
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилия
Западные СМИ: Путин перешел от пропаганды к кампании насилияРоссия
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже "на ушах" (видео)Украина
Россия пытается заблокировать Одессу
Россия пытается заблокировать Одессу "железным занавесом" по Черному морю: в НАТО назвали угрозыУкраина

Новости партнеров

Loading...