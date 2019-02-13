Трамп недоволен тем, как Конгресс хочет избежать нового шатдауна

Замечания Трампа добавили неопределенности к возможному компромиссу

Фото: Getty Images

Трамп недоволен тем, как Конгресс хочет избежать нового шатдауна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/376/eca/5c6376eca6c3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/376/eca/5c6376eca6c3d.jpg 2019-02-13T03:26:00+02:00 США Замечания Трампа добавили неопределенности к возможному компромиссу

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство тем, что республиканцы и демократы в Конгрессе договорились о компромиссе для избежания шатдауна, который не предусматривает строительство новой стены на границе с Мексикой.

Об этом он заявил во вторник, 12 февраля, в Вашингтоне, сообщило центральное американское издание The Hill.

"Я не доволен. Это не достигает цели", – отметил Трамп во время правительственного заседания в Белом доме.

Он отметил, что, по его мнению, компромисс надо достигать встречными предложениями для демократов, а не блокированием финансов для стены.

Накануне члены Конгресса США, которые работают в формате двухпартийной комиссии, заявили о достижении прогресса. По предварительной информации, законодатели договорились о частичном финансировании безопасности на границе, только в размере 1,375 млрд долл. (а не 5,7 млрд, как того требовал Трамп), а также при условии, что эти деньги не пойдут на строительство бетонной стены. Читайте также В Конгрессе подсчитали ущерб экономики США от шатдауна

Тем временем, законодатели продолжают согласовывать детали окончательного соглашения, а сам президент выражает надежду, что оно позволит избежать прекращения финансирования федеральных учреждений.

"Я надеюсь, что шатдауна не будет", - отметил Трамп во вторник. Он еще раз подчеркнул, что "чрезвычайно недоволен тем, что предложили демократы".

Замечания Трампа добавили неопределенности к возможному компромиссу. Если окончательного соглашения не будет достигнуто, уже в эту субботу ситуация может вновь дойти до автоматического прекращения финансирования правительства США.

Ранее глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность объявления второго шатдауна из-за споров Трампа с Конгрессом.

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса по упрощенной процедуре все-таки утвердила законопроект, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

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